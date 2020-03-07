Общество
Lenta.ruАльфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет.
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Экономика
Индексы США вернулись к падению на 3-4% на опасениях по коронавирусу
Основные фондовые индексы США на закрытии торгов в четверг падали в диапазоне 3-4% из-за опасения трейдеров по темпам распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные бирж.
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Здоровье
В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Футбол
Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха
Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Боруссии" из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Гаджеты
Необычно выглядящая камера и самые стандартные параметры. Nokia 5.3 готовится к выходу
Ожидается, что стоить Nokia 5.3 будет около 180 долларов.
Происшествия
На авиазаводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
Армия и оружие
Военные РФ совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
Полеты над Атлантикой и Норвежским морем выполнили российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Анкаре анонсировали новые переговоры военных двух стран по Идлибу
Делегация российского Министерства обороны прибудет в Анкару на следующей неделе для проведения переговоров по сирийской провинции Идлиб и другим вопросам, касающимся Сирии.
Политика
Зеленский рассказал о сроках выхода Украины из нормандского формата
Если за год "нормандский формат" не принесет результатов, Украина выйдет из переговоров по Донбассу.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Общество
Ещё у 33 пассажиров круизного лайнера в Египте выявили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружено ещё у 33 человек, находящихся на круизном лайнере, который следует по Нилу из Асуана в Луксор.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Футбол