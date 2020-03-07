Общество

Lenta.ruLenta.ruАльфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет.
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Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Ведомости09:06

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

ТАСС08:13

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные из-за риска компрометации карты

Интерфакс08:40

Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов

РБК08:58

Альфа-банк разблокировал сомнительные карты

Lenta.ru09:08

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

РИА Новости06:31

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт

Коммерсантъ06:13
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
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