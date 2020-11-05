Главным событием турнира Bellator 251, который пройдёт в четверг, 5 ноября 2020 года, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), станет противостояние в полутяжёлом весе между Мелвином Манхуфом (32-14) и Кори Андерсоном (13-5).
Москва, 5 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Единая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Губернатор Омской области, где скорые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест, Александр Бурков заявил об увольнениях, которые могут затронуть главу местного Минздрава Ирину Солдатову.
Звезда бразильского сериала «Клон» 33-летняя Стефани де Бриту родила первенца от российского юриста Игоря Рачковского, передаёт kinoafisha.info.О рождении сына артистка сообщила в своём аккаунте в Instagram.
Телеведущий Иван Ургант нашел способ выбрать президента США даже в том случае, если борющиеся за этот пост кандидаты республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден наберут одинаковое количество голосов.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг внесут в нижнюю палату законопроект, который приводит порядок лишения неприкосновенности экс-главы государства в соответствие с конституцией.