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ТАСС
ТАСС

Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка

Банки Сегодня
РБК
Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.В источнике
Подробнее о событии
Компания

Альфа-банк присоединился к системе переводов Сбербанка

Компания07:22
ИА Клерк.Ру

Альфа-банк подключился к системе денежных переводов Сбербанка

ИА Клерк.Ру06:29
Банки Сегодня

Теперь отправить деньги с Альфа-Банка на Сбер можно двумя способами. И только один бесплатный

Банки Сегодня06:09
ТАСС

Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка

ТАСС06:25
РБК

Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка

РБК05:20

Заносчивый боец дерзил и кривлялся. Через 2 минуты судье пришлось его спасать. Видео

Главным событием турнира Bellator 251, который пройдёт в четверг, 5 ноября 2020 года, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), станет противостояние в полутяжёлом весе между Мелвином Манхуфом (32-14) и Кори Андерсоном (13-5).
Заносчивый боец дерзил и кривлялся. Через 2 минуты судье пришлось его спасать. Видео
Чемпионат3 ноября в 06:45

Журова выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Москва, 5 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Единая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
REGNUM07:55

Рада поддержала выход Украины из антимонопольного договора с СНГ

Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости07:55

По итогам выборов в США демократы сохранили большинство в Палате представителей

По итогам прошедших выборов в Сенате Соединенных Штатов демократы сохранили большинство, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси переизбрана в 12-м округе конгресса Калифорнии.
МонаВиста02:24

Губернатор Омской области заявил об увольнениях из-за скандала со скорыми

Губернатор Омской области, где скорые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест, Александр Бурков заявил об увольнениях, которые могут затронуть главу местного Минздрава Ирину Солдатову.
Lenta.ru00:57

Ургант нашел способ выбрать президента США

Телеведущий Иван Ургант нашел способ выбрать президента США даже в том случае, если борющиеся за этот пост кандидаты республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден наберут одинаковое количество голосов.
Lenta.ru08:02

В Думу внесут законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг внесут в нижнюю палату законопроект, который приводит порядок лишения неприкосновенности экс-главы государства в соответствие с конституцией.
ТАСС01:55