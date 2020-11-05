ВТБ и Райффайзенбанк рассказали о рекордных выдачах ипотеки в октябре

В Райффайзенбанке тоже говорят про рекордные объемы выдачи ипотечных кредитов в октябре 2020 – в этом месяце банк продал кредитов на 7,69 млрд рублей, что на 47% больше чем в октябре 2019.