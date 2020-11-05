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ТАСС
ТАСС

Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка

Банки Сегодня
РБК
Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.В источнике
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Финансовая газета

Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка по номеру телефона

Финансовая газета08:59
Компания

Альфа-банк присоединился к системе переводов Сбербанка

Компания07:22
ИА Клерк.Ру

Альфа-банк подключился к системе денежных переводов Сбербанка

ИА Клерк.Ру06:29
ТАСС

Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка

ТАСС06:25
Банки Сегодня

Теперь отправить деньги с Альфа-Банка на Сбер можно двумя способами. И только один бесплатный

Банки Сегодня06:09
РБК

Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка

РБК05:20

«Лукойл» сократит рабочую неделю для центрального аппарата до 35 часов в неделю

Крупнейшая частная нефтяная компания в России "Лукойл" приняла решение сократить рабочую неделю для работников корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ с 40 до 35 часов в неделю в условиях рыночной конъюнктуры.
«Лукойл» сократит рабочую неделю для центрального аппарата до 35 часов в неделю
ТАСС07:57

Журова выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Москва, 5 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Единая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
Журова выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
REGNUM07:55

Рубль «догоняет» финансовые рынки

Москва, 5 ноября 2020, 10:14 — REGNUM Драматичные события на финансовых рынках, связанные с выборами в США после 3 ноября, курс рубля «пропустил» из-за праздника 4 ноября.
REGNUM02:14

Почти у четверти больных COVID-19 помрачение сознания сохранилось и после выздоровления

Медики из США обнаружили, что примерно у 24% людей, которые перенесли самые тяжелые формы коронавирусной инфекции, проявляются приступы делирия – помрачения сознания и горячечного бреда – и умственные нарушения.
ТАСС Наука 06:27

В «Оппозиционной платформе» не исключили импичмент Зеленскому

Парламентарий напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции, и отметил, что если он «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает «важный вопрос» — об импичменте за «преступную позицию» президента в отношении закона.
РБК00:52

Юго-Восточная хорда станет ключевым проектом дорожного строительства Москвы

Помимо основного хода трассы, в рамках проекта реконструируют Новохохловскую улицу, построят подъезды к станции Московского центрального кольца (МЦК) Новохохловская, а также откроют два подземных пешеходных перехода через Юго-Восточную хорду в районе дома 98 на Нижегородской улице.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47

МИД РФ просит граждан России не ездить за рубеж из-за коронавируса

Москва, 5 ноября 2020, 16:44 — REGNUM МИД РФ призывает российских граждан отложить необязательные заграничные поездки из-за крайне неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса, заявила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
REGNUM08:44

Новый флагман Huawei Mate 40 Pro стал лидером рейтинга самых быстрых Android-смартфонов

Mate 40 Pro, оснащенный фирменной SoC Kirin 9000, которую разработали инженеры китайского техногиганта по уникальному для рынке 5-нанометровому техпроцессу, возглавил список самых производительных смартфонов, набрав более 685 000 баллов.
Evo-rus.comвчера в 06:23

Посольство РФ ожидает от Австрии информации о гражданстве задержанных после теракта в Вене

Посольство России в Австрии ожидает от австрийской стороны официальное подтверждение о возможном наличии российского гражданства у кого-то из задержанных по делу о теракте в Вене.
ТАСС06:37