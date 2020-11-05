Крупнейшая частная нефтяная компания в России "Лукойл" приняла решение сократить рабочую неделю для работников корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ с 40 до 35 часов в неделю в условиях рыночной конъюнктуры.
Москва, 5 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Единая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
Медики из США обнаружили, что примерно у 24% людей, которые перенесли самые тяжелые формы коронавирусной инфекции, проявляются приступы делирия – помрачения сознания и горячечного бреда – и умственные нарушения.
Парламентарий напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции, и отметил, что если он «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает «важный вопрос» — об импичменте за «преступную позицию» президента в отношении закона.
Помимо основного хода трассы, в рамках проекта реконструируют Новохохловскую улицу, построят подъезды к станции Московского центрального кольца (МЦК) Новохохловская, а также откроют два подземных пешеходных перехода через Юго-Восточную хорду в районе дома 98 на Нижегородской улице.
Москва, 5 ноября 2020, 16:44 — REGNUM МИД РФ призывает российских граждан отложить необязательные заграничные поездки из-за крайне неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса, заявила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Mate 40 Pro, оснащенный фирменной SoC Kirin 9000, которую разработали инженеры китайского техногиганта по уникальному для рынке 5-нанометровому техпроцессу, возглавил список самых производительных смартфонов, набрав более 685 000 баллов.