В «Оппозиционной платформе» не исключили импичмент Зеленскому

Парламентарий напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции, и отметил, что если он «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает «важный вопрос» — об импичменте за «преступную позицию» президента в отношении закона.