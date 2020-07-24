Общество

РБКРБКАльфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
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с чего всё началось

Тайное становится слитым: данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

В Альфа-банке «Известиям» подтвердили, что они знают об утечке данных нескольких десятков клиентов.
Известия07:32

Подробнее о событии

Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

РБК12:40

Данные клиентов Альфа-Банка выставили на продажу в Даркнете

News.ru08:57

Данные клиентов Альфа-Банка стали продавать в даркнете

Телеканал 360°09:52

СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»

ФАН10:35

Личные данные клиентов «Альфа-банка» утекли в интернет

URA.Ru09:22

В Альфа-банке подтвердили утечку данных клиентов

Известия11:53

«Известия»: данные клиентов Альфа-банка появились в продаже в открытом доступе

ТАСС08:48
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
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Общество

Два памятника Христофору Колумбу демонтировали в Чикаго

Телеканал 360° 12:32
4
Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
2,3K
Общество

В России назрел очередной кризис

В России назревает очередной кризис: страна вошла в пятерку лидеров по худшим потребительским настроениям.
Lenta.ru 04:54
339
Общество

«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
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Путешествия

Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет

Московский Комсомолец 08:06
4
Шоу-бизнес

Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке

Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
CT news 06:59
6
Футбол

Евдокимов может вернуться на пост главного тренера ФК «Оренбург»

Напомним, ФК «Оренбург» покинул РПЛ. С поста главного тренера ушел и Константин Парамонов.
Вестирама.ру 08:02
Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
53
Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
839
Кино

Компания Amazon продлила сериал «Пацаны» на третий сезон

News.ru 04:23
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Футбол

Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»

Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима».
RT на русском 12:06
Общество

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

РБК 02:49
800
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Здоровье

Врач из США назвал лучшее средство от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки рассказал, что заражение коронавирусной инфекцией гораздо проще предотвратить, чем потом вылечиться от коронавируса.
ToDay News Ufa 07:56
22
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
922
Экономика

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru 07:42
10
Политика

Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тематику состоявшегося в четверг телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:39
Финансы

Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля

Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
10
Космос

Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE

Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 11:50
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
231
Общество

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
1
Общество

Суд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

Полит.ру 09:13
6
Кино

Сын Андрея Панина получил первую работу в кино

Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей 09:38
4
Общество

Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами

Московский Комсомолец 10:04
46
Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия 08:41
383
Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
4
Общество

В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике

Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
Поступи Онлайн 04:43
7
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