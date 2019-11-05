Общество
ИзвестияАльфа-банк подтвердил утечку данных клиентов
Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов, начато внутреннее расследование. В настоящее время известно о незаконном распространении информации о 15 клиентах кредитно-финансовой организации.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Игры
Rockstar объявила точное время выхода Red Dead Redemption 2 на ПК
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК уже сегодня, и теперь Rockstar раскрыла точное время релиза ПК-версии: запустить игру можно будет уже посреди дня — в 16:00 по московскому времени.
Gmbox.ru 02:38
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия вчера в 20:10
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Общество
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Происшествия
Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки
Россиянка попыталась вывезти в Китай около двух килограммов золотых слитков и попалась при странной походке.
Lenta.ru 01:59
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета вчера в 15:30
Авто
Названы основные способы выяснить реальный пробег автомобиля
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты Auto.ru перечислили способы выяснить настоящий километраж, который прошла приглянувшаяся покупателю машина.
Профиль 02:16
Музыка
Путин посетил в «Зарядье» концерт оркестра Мариинского театра
В Москве завершил торжественные мероприятия концерт Симфонического оркестра Мариинского театра.
МИР 24 вчера в 22:51
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва вчера в 07:13
Политика
Путин повысил в звании начальника алтайской полиции
Толк вчера в 20:41
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru вчера в 17:15
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия
В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском вчера в 12:05
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Футбол
«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»
После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольстве судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
Sport24.ru 00:30
Общество
Россиянам разрешат тратить пенсионные накопления
В Государственной думе задумались о том, чтобы дать возможность россиянам, которые имеют накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), тратить соответствующие средства на улучшение жилищных условий, повышение уровня образования и другие значимые потребности, пишут "Известия".
Московский Комсомолец 01:52
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY вчера в 12:15
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru 03 ноября в 15:44