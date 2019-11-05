Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.

с чего всё началось

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов, начато внутреннее расследование. В настоящее время известно о незаконном распространении информации о 15 клиентах кредитно-финансовой организации.

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