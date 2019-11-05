Общество

ИзвестияИзвестияАльфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов, начато внутреннее расследование. В настоящее время известно о незаконном распространении информации о 15 клиентах кредитно-финансовой организации.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.
РБКвчера в 23:00

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Альфа-банк проводи внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов

Эхо Москвы02:02

Альфа-банк проводит внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов

ТАСС01:36

Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

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URA.Ruвчера в 23:41

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РИА Новости01:40

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъвчера в 23:33
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ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
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