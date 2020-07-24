Общество
КоммерсантъАльфа-банк подтвердил утечку данных своих клиентов
Ранее издание «Известия» сообщило о появлении в даркнете объявления о продаже баз с данными клиентов банка и других крупных финансовых организаций.
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В Альфа-банке «Известиям» подтвердили, что они знают об утечке данных нескольких десятков клиентов.Известия07:32
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