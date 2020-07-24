Общество

РБКРБКАльфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Тайное становится слитым: данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

На форуме в даркнете появились в продаже базы с данными клиентов Альфа-банка и других крупнейших финансовых организаций. В тестовом фрагменте, который оказался в распоряжении «Известий», содержатся ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон.
Известия07:32

Подробнее о событии

Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

РБК12:40

В Альфа-банке подтвердили утечку данных клиентов

Известия11:53

«Известия»: данные клиентов Альфа-банка появились в продаже в открытом доступе

ТАСС08:48

СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»

ФАН10:35

Личные данные клиентов «Альфа-банка» утекли в интернет

URA.Ru09:22

Данные клиентов Альфа-Банка выставили на продажу в Даркнете

News.ru08:57

Данные клиентов Альфа-Банка стали продавать в даркнете

Телеканал 360°09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
532
Общество

Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:15
1
Шоу-бизнес

Анну Седокову в семь лет пытался изнасиловать педофил

Lenta.ru 12:46
1
Игры

Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite

В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру вчера в 12:23
3
Общество

Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса

Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ 13:08
3
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
423
Общество

Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
8
Происшествия

В Москве охранник избил водителя скорой помощи

В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.
ТВ Центр 14:01
3
Политика

Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам

Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
1
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
93
Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
185
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
165
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
399
Шоу-бизнес

Звезда турецких сериалов Туан Туналы женится на модели из России

36-летний турецкий актер Туан Туналы, снимавшийся в сериалах «Ранняя пташка», «Запретный плод», «Морская звезда», сделал предложение своей возлюбленной — российской модели Яне Мазановой, и она ответила согласием стать его женой.
Passion.ru 05:41
Политика

Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом

Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 12:30
28
Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
6
Политика

ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре, сообщает РБК в своем Telegram-канале.
Ведомости 07:06
857
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 14:30
26
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
102
Единоборства

Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
1
Технологии

Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой

Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera 13:14
1
Общество

Клиентов McDonald’s в США обяжут надевать маски

McDonald's с 1 августа обяжет клиентов в США надевать маски при входе в заведение.
Rambler News Service 13:39
1
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
59
Общество

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

РБК 02:49
839
Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
48
Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
55
Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
18
Наука

Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств

Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новости 11:11
1
Происшествия

Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области

Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.
Известия 05:35
7
Происшествия

Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством

Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством.
Lenta.ru 13:51
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное