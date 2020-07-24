Общество

КомпанияКомпанияАльфа-банк признал утечку данных ряда клиентов

В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых своих клиентов. В кредитной организации заявили, что она произошла не из внутренних систем банка. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Альфа-банка, речь идет об утечке данных нескольких десятков клиентов кредитной организации.
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с чего всё началось

Тайное становится слитым: данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

На форуме в даркнете появились в продаже базы с данными клиентов Альфа-банка и других крупнейших финансовых организаций. В тестовом фрагменте, который оказался в распоряжении «Известий», содержатся ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон.
Известия07:32

Подробнее о событии

Альфа-банк подтвердил утечку данных своих клиентов

Коммерсантъ15:36

Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

РБК12:40

«Известия»: данные клиентов Альфа-банка появились в продаже в открытом доступе

ТАСС08:48

Данные клиентов Альфа-Банка стали продавать в даркнете

Телеканал 360°09:52

СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»

ФАН10:35

Личные данные клиентов «Альфа-банка» утекли в интернет

URA.Ru09:22

В Альфа-банке подтвердили утечку данных клиентов

Известия11:53
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Политика

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Газета.Ru 16:15
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
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Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 вчера в 08:50
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Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
РИА Новости 17:26
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
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Политика

МИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая

США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю.
Газета.Ru 13:53
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
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Армия и оружие

Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия

Lenta.ru вчера в 14:57
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Политика

Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ вчера в 03:44
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Политика

Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
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Общество

Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook.
Известия 16:25
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Футбол

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Происшествия

В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
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Происшествия

В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины

"Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:17
Армия и оружие

Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии

«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:57
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Экономика

Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском вчера в 06:44
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Общество

У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей

Коммерсантъ 22 июля в 09:16
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Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
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Политика

Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
Телеканал 360° 10:15
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 10:04
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Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

РИА Новости 17:31
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Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 12:57
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Политика

Новый малый ракетный корабль проекта 22800 спущен на воду в Керчи

Керченский судостроительный завод "Залив" спустил на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон".
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Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
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«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

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