На форуме в даркнете появились в продаже базы с данными клиентов Альфа-банка и других крупнейших финансовых организаций. В тестовом фрагменте, который оказался в распоряжении «Известий», содержатся ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон.

с чего всё началось

В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых своих клиентов. В кредитной организации заявили, что она произошла не из внутренних систем банка. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Альфа-банка, речь идет об утечке данных нескольких десятков клиентов кредитной организации.

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