«Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», — говорится в сообщении.
Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в среду вечером, доллар упал ниже отметки 80 руб. впервые с 23 февраля, евро торгуется по направлению к отметке 87 руб. Тем самым рубль полностью отыграл потери с начала военной спецоперации на Украине.
К солдатам применяются пытки и насилие, это достоверно установлено, заявил журналистам руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.