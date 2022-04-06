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Альфа-банк продолжает работу, но приостанавливает расчеты с американскими контрагентами

Альфа-банк после введения новых санкций США продолжает работать как обычно, однако приостанавливает расчеты с контрагентами из США и платежи в долларах, сообщил банк.
РИА Новости
Высокопоставленный представитель администрации США ранее в среду объявил, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
РИА Новости
В банке отметили, что картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надежно.
РИА Новости
В Сбербанке на фоне полных блокирующих санкций США также заявили, что продолжают работать в штатном режиме.
БИЗНЕС Online

Подробнее о событии

Альфа-Банк временно приостанавливает расчеты с контрагентами из США
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Альфа-банк заявил, что после введения новых американских санкций продолжает работать как обычно
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