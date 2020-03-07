Общество
ВедомостиАльфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов
Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. Сейчас угрозы для средств клиентов нет, уточнил он.
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Происшествия
Около 70 человек попали под завалы обрушившегося отеля в Китае
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе КМ в Чехии
Женская сборная России по биатлону показала пятый результат в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Энергетика
Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Общество
Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла
Авто
Украинский завод «ЗАЗ» запустил производство автомобилей Lada
Украинский «Запорожский автомобильный завод» («ЗАЗ») запустил производство автомобилей Lada.
Происшествия
Российского депутата поймали за организацию подпольного казино
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Таганрогской городской думы Романа Калинина за организацию подпольного казино.
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей для врачей на выявление рака
Кабинет министров России выделил 1,2 млрд рублей для стимуляции денежных выплат и надбавок медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.
Гаджеты
Apple отложила выпуск недорогого iPhone SE 2
Из-за сбоев с поставками комплектующих откладывается и выпуск недорогого iPhone SE 2, который также может выйти под названием iPhone 9. Есть информация, что этот смартфон находится на финальной стадии проверки производства, однако недостаток комплектующих тормозит его запуск.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
Музыка
На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Уязвимость в процессорах Intel обнаружили российские эксперты. Ошибка может позволить легко взломать компьютер.
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Глава государства указал кремлевской администрации организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ на основе предложений рабочей группы.