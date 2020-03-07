Общество

ВедомостиВедомостиАльфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. Сейчас угрозы для средств клиентов нет, уточнил он.
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Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Ведомости09:06

Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов

РБК08:58

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт

Коммерсантъ06:13

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

ТАСС08:13

Альфа-банк разблокировал сомнительные карты

Lenta.ru09:08

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

РИА Новости06:31

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные из-за риска компрометации карты

Интерфакс08:40
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