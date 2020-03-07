Общество

РБКРБКАльфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов

В банке подтвердили, что угрозы для средств клиентов нет. «Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — говорится в сообщении. Утром 7 марта в соцсетях начали появляться жалобы клиентов Альфа-банка о блокировке карт.
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Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

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