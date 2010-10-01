В банке уточнили, что не прошло «около 10% операций», сейчас все службы работают нормально. Также в Альфа-банке принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. В Twitter представители банка в ответ на жалобы клиентов сообщили, что «сейчас у нас авария, поэтому операция не проходит».

Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

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