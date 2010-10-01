Общество
РБКАльфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам
В банке уточнили, что не прошло «около 10% операций», сейчас все службы работают нормально. Также в Альфа-банке принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. В Twitter представители банка в ответ на жалобы клиентов сообщили, что «сейчас у нас авария, поэтому операция не проходит».
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Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14
При крушении самолета в Алма-Ате погибли 14 человек, 35 пострадали, сообщили в мэрии города.
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Здоровье
Три больницы Оренбургской области с января возглавят новые главврачи
27 декабря 2019 года стало известно, что три больницы лишаются своих руководителей.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Политика
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
Сотрудничество с крупными российскими компаниями, увеличение в будущем году товарооборота с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят обеспечить загрузку находящихся под западными санкциями портов Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору колбасы к новогоднему столу
Например, шпик на срезе сервелата должен быть белым или чуть розоватым, желтый цвет говорит о том, что колбаса просрочена.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Космос
Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый
Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
Кино
В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника
Кинокомпания Paramount Pictures на своём японском YouTube-канале опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино», в котором авторы показали малыша Соника.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Происшествия
В Великом Новгороде из-за гибели подростка задержаны полицейские
В Великом Новгороде задержаны сотрудники полиции, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Единоборства
Александр Шлеменко оценил шансы Кадырова в бою против Емельяненко
Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, считает шуткой вызов, брошенный Рамзаном Кадыровым Александру Емельяненко, но полагает, что у главы Чечни достаточно шансов на победу в поединке с тяжеловесом.
Хоккей
КХЛ. «Динамо» обыграло «Барыс», «Спартак» выиграл у «Трактора»
Пятничная программа "регулярки" КХЛ завершалась двумя матчами: в Нур-Султане "Барыс" встречался с московским "Динамо", а в Челябинске "Трактор" на своей площадке принимал столичный "Спартак".
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Фигурное катание
Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке
Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Происшествия
Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки
Куйбышевский районный суд поставил точку в деле о мошенничестве при строительстве метро на 7 миллионов рублей.
Общество
Пенсионный фонд Москвы подал в суд на Николая Расторгуева
ПФР выписал штраф на 20 тысяч рублей, но денег не получил. Теперь повелители пенсионных накоплений подали иск в арбитражный суд.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.