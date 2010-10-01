Общество

РБКРБКАльфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

В банке уточнили, что не прошло «около 10% операций», сейчас все службы работают нормально. Также в Альфа-банке принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. В Twitter представители банка в ответ на жалобы клиентов сообщили, что «сейчас у нас авария, поэтому операция не проходит».
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

РБК09:09

В работе Альфа-банка произошел сбой

Коммерсантъ09:08

«Альфа-банк» восстановил работу всех сервисов после технического сбоя

Агентство Москва09:10

Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

URA.Ru08:31

Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

ТАСС09:27

Альфа-банк отчитался об устранении технического сбоя

Forbes09:20

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Интерфакс09:35
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Например, шпик на срезе сервелата должен быть белым или чуть розоватым, желтый цвет говорит о том, что колбаса просрочена.
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Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, считает шуткой вызов, брошенный Рамзаном Кадыровым Александру Емельяненко, но полагает, что у главы Чечни достаточно шансов на победу в поединке с тяжеловесом.
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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
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Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки

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