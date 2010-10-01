Общество

МР7.руМР7.ру«Альфа-банк» сообщил об устранении сбоя в работе

Из-за сбоя не прошло около 10% операций по банковским картам. «Альфа-банк» сообщил об устранении сбоя в операциях по картам. В пресс-службе банка сообщили MR7.ru, что сейчас все сервисы доступны и работают без проблем.
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

РБК09:09

В работе Альфа-банка произошел сбой

Коммерсантъ09:08

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Интерфакс09:35

Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

URA.Ru08:31

Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

ТАСС09:27

Альфа-банк отчитался об устранении технического сбоя

Forbes09:20

«Альфа-банк» восстановил работу всех сервисов после технического сбоя

Агентство Москва09:10
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