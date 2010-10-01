Общество
МР7.ру«Альфа-банк» сообщил об устранении сбоя в работе
Из-за сбоя не прошло около 10% операций по банковским картам. «Альфа-банк» сообщил об устранении сбоя в операциях по картам. В пресс-службе банка сообщили MR7.ru, что сейчас все сервисы доступны и работают без проблем.
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Политика
Захарова: от США в 2020 году стоит ждать ярких пиар-акций
«Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном – что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США», - сообщила новость Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Политика
Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
Экономика
Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Кино
Опубликован рейтинг самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года
Аналитики составили список самых обсуждаемых сериалов и фильмов уходящего года.
Футбол
Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб
В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Шоу-бизнес
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке
Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.
Футбол
Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»
Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.
Шоу-бизнес
Том Хэнкс получил гражданство Греции
Уточняется, что указ о почетной натурализации подписал президент Греции Прокопис Павлопулос.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Авто
Компания Chery привезет в 2020 году в Россию несколько новинок
Весной 2020 года китайская компания Chery привезет в Россию флагман Tiggo 8 и автомобиль под премиальным брендом Exeed - кроссовер TXL.
Футбол
Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»
Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Гаджеты
Engadget составил список технических провалов 2019 года
Среди технологий в списке худших числится система Google WearOS для смарт-часов и сервис Google Stadia, который вышел с большим количеством багов.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.