Из-за сбоя не прошло около 10% операций по банковским картам. «Альфа-банк» сообщил об устранении сбоя в операциях по картам. В пресс-службе банка сообщили MR7.ru, что сейчас все сервисы доступны и работают без проблем.

«Альфа-банк» сообщил об устранении сбоя в работе

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