«Единственное ограничение: банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании», — уточнили в пресс-службе.
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.