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Альфа-банк сообщил о работе в обычном режиме после ввода санкций ЕС

По данным представителей Альфа-банка, ограничения не затронули платежи по картам Visa и Mastercard, которые, как и раньше, можно проводить по всему миру.
РБК
В «Альфа-Банке» заявили, что банк продолжает работу в штатном режиме, ограничение на выпуск новых евробондов не влияет на деятельность кредитной организации.
Эхо Москвы
«Единственное ограничение: банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании», — уточнили в пресс-службе.
РБК
Санкции касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
РИА Новости

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