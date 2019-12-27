Общество
Rambler News ServiceАльфа-банк устранил проблемы с операциями по картам
Альфа-банк устранил проблемы с операциями по картам, сейчас все сервисы кредитной организации работают нормально, сообщили RNS в пресс-службе банка.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Общество
Скончалась режиссер Галина Волчек
В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером Московского театра "Современник", а в 1989 возглавила его.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Песков рассказал, как Путин проводит Новый год
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Общество
Киев отменил ограничения на монетизацию льгот по оплате ЖКХ
Кабинет министров Украины отменил ограничение монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Украины Гончарук.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом
Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Происшествия
В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница
В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что ему никогда не нравилась грудь Кудрявцевой
Певец решил повеселить Кудрявцеву, заявив, что все в порядке - ему никогда не нравилась грудь телеведущей.
Экономика
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Происшествия
Навального задержали в офисе ФБК
Сотрудники правоохранительных органов силой увели политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Технологии
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Происшествия