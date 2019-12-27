Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceАльфа-банк устранил проблемы с операциями по картам

Альфа-банк устранил проблемы с операциями по картам, сейчас все сервисы кредитной организации работают нормально, сообщили RNS в пресс-службе банка.
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

РБК09:09

В работе Альфа-банка произошел сбой

Коммерсантъ09:08

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Интерфакс09:35

Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

URA.Ru08:31

Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

ТАСС09:27

Альфа-банк отчитался об устранении технического сбоя

Forbes09:20

«Альфа-банк» восстановил работу всех сервисов после технического сбоя

Агентство Москва09:10
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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Происшествия

В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

Коммерсантъ вчера в 21:56
Общество

Скончалась режиссер Галина Волчек

В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером Московского театра "Современник", а в 1989 возглавила его.
Саратов 24 вчера в 12:11
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Политика

Песков рассказал, как Путин проводит Новый год

Вечерний курьер 15:47
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Общество

Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Газета.Ru 13:44
Общество

УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Автоновости дня вчера в 08:19
Общество

Киев отменил ограничения на монетизацию льгот по оплате ЖКХ

Кабинет министров Украины отменил ограничение монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Украины Гончарук.
ИА Новороссия 06:50
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском вчера в 10:22
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Футбол

Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев.
Газета.Ru 15:18
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 25 декабря в 08:44
Происшествия

В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница

В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
РБК 10:29
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС 11:56
Космос

Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
РИА Новости 05:23
Кино

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

ToDay News Ufa 25 декабря в 13:27
Спорт

Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
RT на русском 12:56
Футбол

Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Вести.Ru 06:40
Политика

Протестующие в Черногории направились в Подгорицу

После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
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Шоу-бизнес

Лазарев заявил, что ему никогда не нравилась грудь Кудрявцевой

Певец решил повеселить Кудрявцеву, заявив, что все в порядке - ему никогда не нравилась грудь телеведущей.
Вести Подмосковья 11:56
Экономика

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Ведомости 13:12
Происшествия

Навального задержали в офисе ФБК

Сотрудники правоохранительных органов силой увели политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Газета.Ru 15:36
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС 13:37
Технологии

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
3DNews 09:19
Происшествия

Мужчине с переломом руки диагностировали беременность

Вечерняя Москва вчера в 06:33
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