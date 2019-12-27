Альфа-банк устранил проблемы с операциями по картам, сейчас все сервисы кредитной организации работают нормально, сообщили RNS в пресс-службе банка.

Альфа-банк устранил проблемы с операциями по картам

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