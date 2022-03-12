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Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт

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Альфа-банк 11 марта ввел комиссию в размере 5,9% (900 руб.) за снятие наличных средств с кредитных карт.
Коммерсантъ
Мера введена с 11 марта и касается карт, по которым можно было бесплатно снимать до 50 тысяч рублей в месяц.
BFM.ru
Льготный период на покупки, переводы с карты на карту и снятие наличных сохраняется.
Говорит Москва
Изменения касаются только ранее оформленных кредитных карт.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Альфа-банк ввел комиссию 900 руб. за снятие денег с кредитных карт
Росбалтвчера в 08:11
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Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт
Коммерсантъвчера в 06:15
Альфа-банк ввёл комиссию за снятие наличных с кредитных карт
Ореанда-Новостивчера в 07:01
Альфа-Банк без предупреждения ввёл комиссию за снятие денег с кредиток
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Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитки
Фонтанка.Рувчера в 07:55
В «Альфа-Банке» объяснили введение комиссии за снятие наличных с кредитных карт: информировали заранее
Говорит Москвавчера в 06:44
«Альфа-Банк» ввел большую комиссию за снятие наличных с кредиток, не предупредив об этом клиентов банка
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