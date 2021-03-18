Альфа-банк заплатит клиентам из РФ за информацию о телефонных мошенниках 1 млн рублей
Сообщается, что за помощь в раскрытии преступного call-центра и поимке работающих в нем мошенников, Альфа-банк намерен выплатить 1 млн рублей. Всего на эти цели было выделено 5 млн рублей, однако в случае сбора большого количества полезных данных финансирование могут увеличить.В источнике
С чего всё началось
Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках
Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников.
РБК01:00