Сообщается, что за помощь в раскрытии преступного call-центра и поимке работающих в нем мошенников, Альфа-банк намерен выплатить 1 млн рублей. Всего на эти цели было выделено 5 млн рублей, однако в случае сбора большого количества полезных данных финансирование могут увеличить.

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С чего всё началось Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. РБК 01:00