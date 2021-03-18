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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Альфа-банк заплатит клиентам из РФ за информацию о телефонных мошенниках 1 млн рублей

Сообщается, что за помощь в раскрытии преступного call-центра и поимке работающих в нем мошенников, Альфа-банк намерен выплатить 1 млн рублей. Всего на эти цели было выделено 5 млн рублей, однако в случае сбора большого количества полезных данных финансирование могут увеличить.В источнике
С чего всё началось

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников.
РБК01:00

Подробнее о событии

Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках

РИА Новости03:59

Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках

Коммерсантъ02:09

«Альфа-Банк» обещает выплатить 1 млн рублей за помощь в поимке телефонных мошенников

Говорит Москва03:53

Российский банк пообещал миллион за помощь в поимке мошенников

Lenta.ru03:45

Альфа-банк заплатит до 5 млн рублей за сведения о телефонных мошенниках

Forbes02:34

Альфа-банк выплатит 1 млн рублей за информацию о телефонных мошенниках

ТАСС03:54

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

РБК01:00
Интересное

Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной против коронавируса производства AstraZeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.
Интерфакс12:21

Российским легкоатлетам вернули право претендовать на нейтральный статус

Российские легкоатлеты смогут выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, заявил председатель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.
РИА Новости12:55

В Твери женщина забралась на памятник Михаилу Кругу

Женщина в Твери забралась на памятник Михаилу Кругу, полиция составила административные материалы и препроводила гражданку в наркологический диспансер для проверки на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости12:03