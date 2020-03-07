Общество

Российская газетаРоссийская газетаАльфа-банк заблокировал карты россиян

Отреагировав на сообщения в соцсетях, в банке сообщили, что блокировка вызвана компрометацией некоторых карт. Проще говоря, произошла утечка данных об их владельцах. Позже в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что информация о компрометации проверена, угрозы средствам клиентов в данный момент нет.
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