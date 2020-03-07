Общество
Российская газетаАльфа-банк заблокировал карты россиян
Отреагировав на сообщения в соцсетях, в банке сообщили, что блокировка вызвана компрометацией некоторых карт. Проще говоря, произошла утечка данных об их владельцах. Позже в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что информация о компрометации проверена, угрозы средствам клиентов в данный момент нет.
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
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Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
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Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
Баскетбол
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Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
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Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Политика
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
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На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев
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После первого тайма «Арсенал» проигрывает «Оренбургу»
По информации ИА "Тульские новости" Завершился первый тайм матча 21 тура Российской премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом».