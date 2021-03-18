Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Альфа-банк заплатит клиентам из РФ за информацию о телефонных мошенниках 1 млн рублей

Сообщается, что за помощь в раскрытии преступного call-центра и поимке работающих в нем мошенников, Альфа-банк намерен выплатить 1 млн рублей. Всего на эти цели было выделено 5 млн рублей, однако в случае сбора большого количества полезных данных финансирование могут увеличить.В источнике
С чего всё началось

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников.
РБК01:00

Подробнее о событии

Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках

РИА Новости03:59

Альфа-банк заплатит до 5 млн рублей за сведения о телефонных мошенниках

Forbes02:34

«Альфа-Банк» обещает выплатить 1 млн рублей за помощь в поимке телефонных мошенников

Говорит Москва03:53

Российский банк пообещал миллион за помощь в поимке мошенников

Lenta.ru03:45

Альфа-банк выплатит 1 млн рублей за информацию о телефонных мошенниках

ТАСС03:54

Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках

Коммерсантъ02:09

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

РБК01:00
Интересное

Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на его обвинения

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя в четверг, 18 марта, ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена во вмешательстве в выборы в США, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую дразнилку.
Известия07:36

Академия художеств в Санкт-Петербурге потребовала закрыть выставку Евгении Васильевой

Преподаватели и студенты Петербургской Академии искусств сообщили, что хотят, чтобы закрыли экспозицию Евгении Васильевой, потому что большая часть не расценивает работы Чиновницы, как произведения искусства.
CT news08:38