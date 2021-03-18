Китайское издание Sina оценило шансы НАТО на разгром ВС РФ в Калининграде

Делая анализ виртуального поражения Польши на недавних учениях, журналисты издания Sina приходят к выводу, что, даже не смотря на медленно растущую военную мощь России, небольшие страны НАТО, такие как Польша, не могут запугать Россию.