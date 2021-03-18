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Коммерсантъ

Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк будет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет поймать преступников, сообщил РБК представитель кредитной организации.В источнике
С чего всё началось

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников.
РБК01:00

Подробнее о событии

Альфа-банк заплатит за информацию о телефонных мошенниках

РИА Новости03:59

Альфа-банк выплатит 1 млн рублей за информацию о телефонных мошенниках

ТАСС03:54

Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках

Коммерсантъ02:09

Альфа-Банк пообещал платить за информацию о телефонных мошенниках

Телеканал 360°03:46

Российский банк пообещал миллион за помощь в поимке мошенников

Lenta.ru03:45

«Альфа-Банк» обещает выплатить 1 млн рублей за помощь в поимке телефонных мошенников

Говорит Москва03:53

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

РБК01:00
Интересное

The Skating Lesson: «Этери нужны еще хореографы. Глейхенгауз не слышит музыку»

Ведущие американского подкаста This and That на канале The Skating Lesson раскритиковали способности хореографа группы Тутберидзе - Даниила Глейхенгауза и посоветовали Этери нанять дополнительных специалистов.
ИноПроСпорт15 марта в 14:06