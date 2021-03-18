Врач заявил, что от приема препаратов от COVID-19 могут светиться ногти

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки", - рассказал Тимаков.