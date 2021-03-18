Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках
Альфа-банк будет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет поймать преступников, сообщил РБК представитель кредитной организации.В источнике
С чего всё началось
Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках
Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников.
РБК01:00