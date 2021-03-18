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Коммерсантъ

Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк будет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет поймать преступников, сообщил РБК представитель кредитной организации.В источнике
РБК
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Накануне.Ru
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С чего всё началось

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников.
РБК01:00

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Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках

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Альфа-банк начнет платить людям за информацию о мошенниках

Компания01:47

Альфа-банк будет платить за информацию о телефонных мошенниках

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Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

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