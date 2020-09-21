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Финансовая газета
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Альфа-банк запустил новый финансовый продукт, который позволяет выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно в рамках заработной платы. Эксперты считают, что эта услуга может стать альтернативой «займам до зарплаты». Подробно о новом продукте банк рассказал газете «Коммерсантъ».В источнике
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Народные новости

Российские банки готовят к запуску альтернативу микрозаймам

Народные новостивчера в 13:06
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Финансовая газетавчера в 06:26
Bankir.Ru

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Bankir.Ruвчера в 03:02
Lenta.ru

Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

Lenta.ruвчера в 04:05
Эксперт ЮГ

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Эксперт ЮГвчера в 03:27
Sostav.ru

«Альфа-Банк» предложил клиентам получать зарплату каждый день

Sostav.ruвчера в 05:45
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Коммерсантъвчера в 01:02

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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