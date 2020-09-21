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Финансовая газета
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Альфа-банк запустил новый финансовый продукт, который позволяет выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно в рамках заработной платы. Эксперты считают, что эта услуга может стать альтернативой «займам до зарплаты». Подробно о новом продукте банк рассказал газете «Коммерсантъ».В источнике
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Эксперт ЮГ

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Эксперт ЮГвчера в 03:27
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Финансовая газетавчера в 06:26
Sostav.ru

«Альфа-Банк» предложил клиентам получать зарплату каждый день

Sostav.ruвчера в 05:45
Lenta.ru

Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

Lenta.ruвчера в 04:05
Народные новости

Российские банки готовят к запуску альтернативу микрозаймам

Народные новостивчера в 13:06
Bankir.Ru

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Bankir.Ruвчера в 03:02
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Коммерсантъвчера в 01:02

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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Россиян предупредили об изменении ситуации с коронавирусом в регионах

Регионы России распределили в группы по цветам — красный, желтый, зеленый, светло-зеленый, каждая из которых имеет индекс распространения коронавируса, передает ФАН со ссылкой на специалиста по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Народные новости20 сентября в 05:08
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Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Российский союз автостраховщиков (РСА) анонсировал запуск сервиса, позволяющего автовладельцам выявлять попытки мошенничества со стороны страховых компаний и посредников, марку и модель ТС, мощность, ограничен ли список лиц, допущенных к управлению, а также проверять, действительна ли страховка виновника аварии прямо на месте аварии.
SpeedMe00:45
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