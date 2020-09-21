Белгородский губернатор-долгожитель Савченко избран сенатором

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Евгений Савченко сообщил о решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом облдумы, также сообщалось о том, что затем он будет назначен сенатором от регионального ЗС.