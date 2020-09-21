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Финансовая газета
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Альфа-банк запустил новый финансовый продукт, который позволяет выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно в рамках заработной платы. Эксперты считают, что эта услуга может стать альтернативой «займам до зарплаты». Подробно о новом продукте банк рассказал газете «Коммерсантъ».В источнике
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Народные новости

Российские банки готовят к запуску альтернативу микрозаймам

Народные новостивчера в 13:06
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Финансовая газетавчера в 06:26
Эксперт ЮГ

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Эксперт ЮГвчера в 03:27
Lenta.ru

Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

Lenta.ruвчера в 04:05
Sostav.ru

«Альфа-Банк» предложил клиентам получать зарплату каждый день

Sostav.ruвчера в 05:45
Bankir.Ru

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Bankir.Ruвчера в 03:02
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Коммерсантъвчера в 01:02

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
РИА Новости22:06
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии
РИА Новости03:22
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МЧС запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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Каплина, Носкова, Воронова и Смирнова победили в эстафете на летнем ЧР

Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова и Кристина Смирнова, представлявшие Ханты-Мансийский автономный округ, победили в эстафете 4 по 6 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
РИА Новости03:34

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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