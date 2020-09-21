Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты
Альфа-банк запустил новый финансовый продукт, который позволяет выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно в рамках заработной платы. Эксперты считают, что эта услуга может стать альтернативой «займам до зарплаты». Подробно о новом продукте банк рассказал газете «Коммерсантъ».В источнике
Подробнее о событии
Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»
Эксперт ЮГвчера в 03:27
Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»
Bankir.Ruвчера в 03:02