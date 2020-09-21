Вечерний курьер 5

«Альфа-банк» запустил услугу начисления зарплаты каждый день — это будет альтернативой стандартных выплат один или два раза в месяц. Об этом сообщается на сайте банка. Такой вид выплат не является кредитом или авансом — это уже заработанные средства.