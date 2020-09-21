Вечерний курьер 10

Альфа-банк запустил новый финансовый продукт, который позволяет выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно в рамках заработной платы. Эксперты считают, что эта услуга может стать альтернативой «займам до зарплаты». Подробно о новом продукте банк рассказал газете «Коммерсантъ».