Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Финансовая газета
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Альфа-банк запустил новый финансовый продукт, который позволяет выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно в рамках заработной платы. Эксперты считают, что эта услуга может стать альтернативой «займам до зарплаты». Подробно о новом продукте банк рассказал газете «Коммерсантъ».В источнике
Подробнее о событии
Народные новости

Российские банки готовят к запуску альтернативу микрозаймам

Народные новостивчера в 13:06
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Финансовая газетавчера в 06:26
Bankir.Ru

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Bankir.Ruвчера в 03:02
Lenta.ru

Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

Lenta.ruвчера в 04:05
Эксперт ЮГ

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Эксперт ЮГвчера в 03:27
Sostav.ru

«Альфа-Банк» предложил клиентам получать зарплату каждый день

Sostav.ruвчера в 05:45
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Коммерсантъвчера в 01:02

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
15

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
726

В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
1K

ФРГ не может начать уголовное расследование произошедшего с Навальным

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления россиянина Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Коммерсантъ02:34
553

«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других странах, соответствующие сделки были заключены на кинорынке TIFF Industry в Торонто, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник.
РИА Новости19:58

Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
63