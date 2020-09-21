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«Альфа-банк» запустил услугу начисления зарплаты каждый день

«Альфа-банк» запустил услугу начисления зарплаты каждый день — это будет альтернативой стандартных выплат один или два раза в месяц. Об этом сообщается на сайте банка. Такой вид выплат не является кредитом или авансом — это уже заработанные средства.В источнике
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Деловое.ТВ

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Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Финансовая газетавчера в 06:26
Эксперт ЮГ

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Lenta.ru

Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

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«Альфа-Банк» предложил клиентам получать зарплату каждый день

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Bankir.Ru

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