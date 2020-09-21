«Альфа-банк» запустил услугу начисления зарплаты каждый день — это будет альтернативой стандартных выплат один или два раза в месяц. Об этом сообщается на сайте банка. Такой вид выплат не является кредитом или авансом — это уже заработанные средства.

С чего всё началось Банки создают альтернативу займам до получки Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно. Коммерсантъ вчера в 01:02