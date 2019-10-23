Общество
Sostav.ruАлгоритм помогает отбирать товары для «Пятерочек» и «Перекрестков»
Алгоритм, который компания X5 Retail Group разработала и тестирует в магазинах «Пятерочка» до конца 2019 года будет также использоваться для формирования ассортимента сети «Перекресток», сообщает РБК.
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Глава X5 Retail Group: Покупатель стал зарабатывать меньше, но не хочет готовить
Деловой квартал (Екатеринбург)06:41
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы 368 млрд рублей, таких средств сейчас нет, заявил глава ПРФ Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Rambler News Service 08:35
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Космос
Установлен первый цвет Вселенной
С помощью новых технологий и мощных компьютеров ученые смодулировали первые 500 тысяч лет после Большого взрыва и установили, что в тот момент Вселенная была невероятно теплой и имела ярко-оранжевый цвет, который похож на сияние 60-ватной лампочки.
Территория новостей вчера в 07:59
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов
Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Взгляд.ру 08:14
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика
Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ
Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.
ФАН 01:17
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Генсек НАТО призвал увеличить военную помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу расширить предоставление помощи Украине.
Украина.ру 06:56
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии
Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности по Сирии в результате шестичасовых переговоров в Сочи.
Planet Today 02:19
Происшествия
"Права-то купил!": священник чуть не устроил аварию, желая проучить маршрутчика
Вести.Ru 08:54
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
ГЛАС.RU 05:04
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Наука
Крысы освоили управление миниатюрным автомобилем
Нейробиологи из Университета Ричмонда сумели обучить крыс управлять специально созданным миниатюрным автомобилем.
Новый День 06:59
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Политика
США сочли унижением соглашение Путина и Эрдогана
США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
Газета.Ru 09:13
Авто
Nissan представил концепт электрического кроссовера Ariya
Компания Nissan в рамках Токийского автосалона представила концепт-кар Ariya – электрический кроссовер с двумя электродвигателями и мощной динамикой разгона.
Автостат 02:20
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10