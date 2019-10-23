Общество
Sostav.ruАлгоритм помогает отбирать товары для «Пятерочек» и «Перекрестков»
Алгоритм, который компания X5 Retail Group разработала и тестирует в магазинах «Пятерочка» до конца 2019 года будет также использоваться для формирования ассортимента сети «Перекресток», сообщает РБК.
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Глава X5 Retail Group: Покупатель стал зарабатывать меньше, но не хочет готовить
Деловой квартал (Екатеринбург)06:41
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Нацбатальон «Азов» устроил массовое отравление в армии Украины
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Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
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Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
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Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
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News.ru вчера в 06:57
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МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
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Футбол
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Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
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Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.
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За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
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Ранее украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
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