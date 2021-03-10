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«AliExpress Россия» купил 30% маркетплейса KazanExpress

«AliExpress Россия» инвестировал в региональный маркетплейс KazanExpress, получив 30% акций компании. В результате сделки ритейлер намерен многократно увеличить количество заказов — до 150 тысяч в сутки.В источнике
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С чего всё началось

AliExpress доставила деньги в Казань

«AliExpress Россия» в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Сейчас последний работает с региональными поставщиками и фокусируется на потребителях европейской части России, но планирует расширять охват.
Коммерсантъ16:37
Подробнее о событии

«AliExpress Россия» купил 30% маркетплейса KazanExpress

Компания06:58

«AliExpress Россия» купила 30% маркетплейса KazanExpress

SM News04:56

AliExpress инвестировала в маркетплейс KazanExpress

ТАСС04:33

«Речь идет не о выходе в кеш»: зачем Еремеев продал 30% KazanExpress китайцам?

БИЗНЕС Online04:53

AliExpress Россия инвестирует в KazanExpress

TatCenter01:07

«AliExpress Россия» получит 30% в маркетплейсе KazanExpress

Реальное время23:59

AliExpress доставила деньги в Казань

Коммерсантъ16:37
Интересное

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Lenta.ru09:19

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