«AliExpress Россия» инвестировал в региональный маркетплейс KazanExpress, получив 30% акций компании. В результате сделки ритейлер намерен многократно увеличить количество заказов — до 150 тысяч в сутки.

С чего всё началось AliExpress доставила деньги в Казань «AliExpress Россия» в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Сейчас последний работает с региональными поставщиками и фокусируется на потребителях европейской части России, но планирует расширять охват. Коммерсантъ 16:37