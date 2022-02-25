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«AliExpress Россия» продолжит обслуживать граждан РФ, несмотря на санкции

Маркетплейс «AliExpress Росия» продолжит обслуживать российских клиентов.
Телеканал 360°
Крупнейший банк страны Сбербанк был внесен в американский санкционный список САРТА, что подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, то есть, как заявили в Белом доме, ограничение доступа Сбербанка к операциям в долларах.
РБК
Второй по размеру банк страны ВТБ попал в санкционный список SDN, что означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы.
РБК
24 февраля Великобритания и США ввели санкции против нескольких российских банков из-за военной операции России на Украине.
РБК

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Aliexpress продолжит доставку товаров россиянам
Украина.ру20:14
«AliExpress Россия» продолжит обслуживать граждан РФ, несмотря на санкции
Телеканал 360°20:03
AliExpress будет доступен для россиян, несмотря на введенные против банков России санкций
РБК18:51
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