Крупнейший банк страны Сбербанк был внесен в американский санкционный список САРТА, что подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, то есть, как заявили в Белом доме, ограничение доступа Сбербанка к операциям в долларах.
Главы государств и правительств стран Евросоюза в ходе экстренного саммита в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который могут ввести в случае продолжения текущей ситуации на Украине или ее ухудшении.
Конгрессмены США разработали резолюцию с предложением исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН в свете специальной операции РФ по демилитаризации Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на черновик документа.