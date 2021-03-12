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«AliExpress Россия» впервые отчитался по числу заказов

С декабря 2020 года по февраль 2021-го на платформе «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и РФПИ) было сделано более 90 миллионов заказов. До этого акционеры маркетплейса не раскрывали эту информацию.В источнике
ФАН
Znak.com
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Моллы.Ru
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С чего всё началось

Платформа AliExpress заплатит российским продавцам за скидки

Виртуальная торговая площадка AliExpress запустила программу субсидирования скидок на товары российских продавцов.
ТАССвчера в 04:07
Подробнее о событии

AliExpress впервые озвучил данные по заказам в России

ФАН02:52

Россияне заказали за зиму больше 90 млн товаров на AliExpress

Adindex.ru02:51

«AliExpress Россия» впервые раскрыл число заказов

Коммерсантъ16:09

«AliExpress Россия» впервые отчитался по числу заказов

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«AliExpress Россия» ожидает, что российские продавцы будут занимать около 50% оборота

ТАСС00:13

В AliExpress сообщили, сколько заказов сделали россияне

Профиль18:03

AliExpress впервые раскрыл данные о заказах в России

Моллы.Ru02:37
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