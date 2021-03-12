«AliExpress Россия» впервые отчитался по числу заказов
С декабря 2020 года по февраль 2021-го на платформе «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и РФПИ) было сделано более 90 миллионов заказов. До этого акционеры маркетплейса не раскрывали эту информацию.В источнике
С чего всё началось
Платформа AliExpress заплатит российским продавцам за скидки
Виртуальная торговая площадка AliExpress запустила программу субсидирования скидок на товары российских продавцов.
ТАССвчера в 04:07
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