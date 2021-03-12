С декабря 2020 года по февраль 2021-го на платформе «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и РФПИ) было сделано более 90 миллионов заказов. До этого акционеры маркетплейса не раскрывали эту информацию.

С чего всё началось Платформа AliExpress заплатит российским продавцам за скидки Виртуальная торговая площадка AliExpress запустила программу субсидирования скидок на товары российских продавцов. ТАСС вчера в 04:07