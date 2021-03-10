AliExpress инвестировала в маркетплейс KazanExpress
Компания намерена достигнуть 150 тысяч заказов в сутки и стать третьим маркетплейсом в стране по этому показателю, заявил ТАСС в среду генеральный директор и совладелец проекта Линар Хуснуллин. Ранее о том, что маркетплейс привлек инвестиции от "AliExpress Россия", сообщила газета "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
AliExpress доставила деньги в Казань
Компания инвестировала в региональный маркетплейс "AliExpress Россия" в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress.
Коммерсантъ16:37
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