Компания намерена достигнуть 150 тысяч заказов в сутки и стать третьим маркетплейсом в стране по этому показателю, заявил ТАСС в среду генеральный директор и совладелец проекта Линар Хуснуллин. Ранее о том, что маркетплейс привлек инвестиции от "AliExpress Россия", сообщила газета "Коммерсантъ".

С чего всё началось AliExpress доставила деньги в Казань Компания инвестировала в региональный маркетплейс "AliExpress Россия" в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Коммерсантъ 16:37