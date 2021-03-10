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ТАСС
ТАСС

AliExpress инвестировала в маркетплейс KazanExpress

Компания намерена достигнуть 150 тысяч заказов в сутки и стать третьим маркетплейсом в стране по этому показателю, заявил ТАСС в среду генеральный директор и совладелец проекта Линар Хуснуллин. Ранее о том, что маркетплейс привлек инвестиции от "AliExpress Россия", сообщила газета "Коммерсантъ".В источнике
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БИЗНЕС Online
Коммерсантъ
С чего всё началось

AliExpress доставила деньги в Казань

Компания инвестировала в региональный маркетплейс "AliExpress Россия" в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress.
Коммерсантъ16:37
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AliExpress инвестировала в маркетплейс KazanExpress

ТАСС04:33

AliExpress Россия инвестирует в KazanExpress

TatCenter01:07

«AliExpress Россия» получит 30% в маркетплейсе KazanExpress

Реальное время23:59

«AliExpress Россия» приобрел 30% маркетплейса KazanExpress

БИЗНЕС Online00:08

AliExpress доставила деньги в Казань

Коммерсантъ16:37
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Роскомнадзор заявил, что замедляет только отображение в Twitter фото и видео

"Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter - вплоть до момента его полного удаления", – добавил Субботин.
Москва 2404:31
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США в апреле выведут на орбиту спутник оптико-электронной разведки

Соединенные Штаты в конце апреля собираются вывести на орбиту очередной тяжелый спутник оптико-электронной разведки типа KH-11 в рамках миссии NROL-82, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.
Интерфаксвчера в 12:05

ЦБ впервые принял меры из-за манипулирования акциями через Telegram-каналы

Брокеры по предписанию Банка России заблокировали более 60 счетов физических лиц в связи с попытками манипулирования акциями компании «Россети Юг» через Telegram-каналы, сообщил журналистам в ходе брифинга директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Ведомости04:49