«AliExpress Россия» в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Сейчас последний работает с региональными поставщиками и фокусируется на потребителях европейской части России, но планирует расширять охват.

С чего всё началось AliExpress доставила деньги в Казань Компания инвестировала в региональный маркетплейс "AliExpress Россия" в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Коммерсантъ 16:37