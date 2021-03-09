AliExpress доставила деньги в Казань
«AliExpress Россия» в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Сейчас последний работает с региональными поставщиками и фокусируется на потребителях европейской части России, но планирует расширять охват.В источнике
С чего всё началось
AliExpress доставила деньги в Казань
Компания инвестировала в региональный маркетплейс "AliExpress Россия" в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress.
Коммерсантъ16:37
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