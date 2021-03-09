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Коммерсантъ
Коммерсантъ

AliExpress доставила деньги в Казань

«AliExpress Россия» в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress. Сейчас последний работает с региональными поставщиками и фокусируется на потребителях европейской части России, но планирует расширять охват.В источнике
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AliExpress доставила деньги в Казань

Компания инвестировала в региональный маркетплейс "AliExpress Россия" в рамках инвестиционного раунда получит 30% в компании, развивающей маркетплейс KazanExpress.
Коммерсантъ16:37
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«AliExpress Россия» купил 30% маркетплейса KazanExpress

Компания06:58

Компания AliExpress доставила деньги в Казань

SM News04:56

«AliExpress Россия» получит 30% в маркетплейсе KazanExpress

Реальное время23:59

«Речь идет не о выходе в кеш»: зачем Еремеев продал 30% KazanExpress китайцам?

БИЗНЕС Online04:53

AliExpress Россия инвестирует в KazanExpress

TatCenter01:07

AliExpress инвестировала в маркетплейс KazanExpress

ТАСС04:33

AliExpress доставила деньги в Казань

Коммерсантъ16:37
Интересное

ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ

Московский хоккейный клуб «ЦСКА» победил столичный «Спартак» в четвертом матче серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до четырех побед со счетом 3:1. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».
Известиявчера в 14:39

Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ по работе на массовых акциях

Росгвардия и факультет журналистики МГУ организуют для студентов специальные учебные тренинги по работе на массовых акциях и взаимодействию с силовыми ведомствами, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Коммерсантъ07:31

Губерниев призвал российских лыжников высказаться по инциденту Большунова и Клебо

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 8 марта в своем Telegram-канале призвал российских лыжников высказаться по инциденту между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Спорт-Экспресс8 марта в 05:09