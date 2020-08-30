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Коммерсантъ
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
Дождь

AliExpress запустит в России экспресс-доставку продуктов

Дождь01:44
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
Эхо Москвы

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

Эхо Москвы20:08
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Говорит Москва

AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России

Говорит Москва00:26
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье за месяц выросла в 2 раза

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на совещании в правительстве региона 31 августа сообщила, что в крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом после третьего этапа снятия ограничений — за месяц заболеваемость выросла в 2,3 раза.
Чита.Ру23:17

Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.pro29 августа в 09:00
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Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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Планы оппозиции на случай передачи власти озвучил штаб Тихановской

Если белорусская оппозиция придет к власти, то сразу же будут приняты меры для проведения честных выборов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на штаб экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
Live24вчера в 08:51
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