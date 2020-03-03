с чего всё началось

Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress предупредил о задержках доставки заказов из-за коронавируса, сообщает «Ъ». На англоязычной странице AliExpress в Facebook появилось предупреждение о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Экономика Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.

Авто В России начались продажи нового Kia Seltos Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.

Армия и оружие США показали удар «Золотой Орды» Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Кино Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.

Футбол Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.

Кино Вышел трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Гравити Фолз» Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".