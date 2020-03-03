Общество

Retailer.ruRetailer.ruAliExpress предупредил о задержках посылок из-за коронавируса

Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress предупредил о задержках доставки заказов из-за коронавируса, сообщает «Ъ». На англоязычной странице AliExpress в Facebook появилось предупреждение о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса.
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«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут возникать задержки», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах AliExpress в социальных сетях
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AliExpress предупредила о возможных задержках посылок из-за коронавируса

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