AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Популярная торговая онлайн-площадка AliExpress позволит россиянам, находящимся в статусе самозанятых лиц, открывать свои интернет-магазины. Теперь жители 75 регионов страны с льготными условиями для самозанятых, смогут стать владельцами торговых точек AliExpress.