Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Discover24
Discover24

AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Популярная торговая онлайн-площадка AliExpress позволит россиянам, находящимся в статусе самозанятых лиц, открывать свои интернет-магазины. Теперь жители 75 регионов страны с льготными условиями для самозанятых, смогут стать владельцами торговых точек AliExpress.В источнике
С чего всё началось
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
Подробнее о событии
ТАСС

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

ТАСС07:27
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00
Российская газета

Уроки коммерции в прямом эфире

Российская газетавчера в 15:16

Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
285

Путин провел переговоры с премьером Италии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Белоруссии и в Ливии, а также затронули ситуацию вокруг госпитализации блогера Алексея Навального.
ТАСС13:35