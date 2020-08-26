AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин
Популярная торговая онлайн-площадка AliExpress позволит россиянам, находящимся в статусе самозанятых лиц, открывать свои интернет-магазины. Теперь жители 75 регионов страны с льготными условиями для самозанятых, смогут стать владельцами торговых точек AliExpress.В источнике
С чего всё началось
Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress
AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
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