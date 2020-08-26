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Discover24
Discover24

AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Популярная торговая онлайн-площадка AliExpress позволит россиянам, находящимся в статусе самозанятых лиц, открывать свои интернет-магазины. Теперь жители 75 регионов страны с льготными условиями для самозанятых, смогут стать владельцами торговых точек AliExpress.В источнике
С чего всё началось
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
Подробнее о событии
ТАСС

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

ТАСС07:27
ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00
Российская газета

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Российская газетавчера в 15:16

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
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Оренбург — Алания 2:1

В матче 1/64 финала Кубка России «Оренбург» победил владикавказскую «Аланию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик».
Чемпионат12:06

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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