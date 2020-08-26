Дмитрий Шепелев заявил, что теперь сын может гордиться его работой

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ и признался, что полностью доволен своей занятостью и теперь может с гордостью рассказать сыну, где работает.