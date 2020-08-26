AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Торговая онлайн-площадка AliExpress предоставит самозанятым россиянам возможность открывать собственные интернет-магазины. Сделать это смогут жители любого из 75 регионов страны, в которых действует льготный налоговый режим для самозанятых.