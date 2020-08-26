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Anews
Anews

AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Торговая онлайн-площадка AliExpress предоставит самозанятым россиянам возможность открывать собственные интернет-магазины. Сделать это смогут жители любого из 75 регионов страны, в которых действует льготный налоговый режим для самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
Подробнее о событии
ТАСС

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

ТАСС07:27
ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00
Российская газета

Уроки коммерции в прямом эфире

Российская газетавчера в 15:16

Проверка начата после суицида дедушки, обвиненного в хранении конопли

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 85-летнего дедушки, который покончил с собой из-за того, что его обвинили в хранении наркотиков.
РЕН ТВ23 августа в 09:33
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Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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