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Anews
Anews

AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Торговая онлайн-площадка AliExpress предоставит самозанятым россиянам возможность открывать собственные интернет-магазины. Сделать это смогут жители любого из 75 регионов страны, в которых действует льготный налоговый режим для самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
Подробнее о событии
ТАСС

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

ТАСС07:27
ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
Российская газета

Уроки коммерции в прямом эфире

Российская газетавчера в 15:16

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Минфин разместил ОФЗ на 85,2 млрд рублей при спросе 297,4 млрд рублей

Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 85,183 миллиарда рублей при спросе в 297,392 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
ПРАЙМ07:30
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВвчера в 10:09
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