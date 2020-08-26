AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин
Торговая онлайн-площадка AliExpress предоставит самозанятым россиянам возможность открывать собственные интернет-магазины. Сделать это смогут жители любого из 75 регионов страны, в которых действует льготный налоговый режим для самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress
AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
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