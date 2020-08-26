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Anews
Anews

AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Торговая онлайн-площадка AliExpress предоставит самозанятым россиянам возможность открывать собственные интернет-магазины. Сделать это смогут жители любого из 75 регионов страны, в которых действует льготный налоговый режим для самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
Подробнее о событии
ТАСС

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

ТАСС07:27
ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00
Российская газета

Уроки коммерции в прямом эфире

Российская газетавчера в 15:16

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

Нам необходимо полное и прозрачное расследование случившегося. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания включится к международным усилиям, чтобы обеспечить правосудие.
Борис Джонсон
Британский политик
Деловое.ТВ07:51
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«Ванкувер» обыграл «Вегас» и сравнял счёт в серии

В среду, 26 августа, «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором матче полуфинальной серии (Западная конференция) со счётом: 5:2. Самым результативным игроком матча стал нападающий победившей команды Тайлер Тоффоли – 3 очка (гол + 2 передачи).
ГЛАС.RU00:22

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости23 августа в 04:46

Проверка начата после суицида дедушки, обвиненного в хранении конопли

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 85-летнего дедушки, который покончил с собой из-за того, что его обвинили в хранении наркотиков.
РЕН ТВ23 августа в 09:33
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Бузова заявила, что является потомком дворянского рода

Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь.
Ольга Бузова
Российская ведущая
Аргументы и Фактывчера в 03:29
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В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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