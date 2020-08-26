Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Evo-rus.com
Evo-rus.com

AliExpress разрешит самозанятым россиянам открыть свой магазин

Согласно законам РФ, самозанятым запрещено зарабатывать перепродажей товаров. При этом законы не запрещают торговлю продукцией собственного производства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
Подробнее о событии
ТАСС

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

ТАСС07:27
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00
Российская газета

Уроки коммерции в прямом эфире

Российская газетавчера в 15:16

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Жесткий прессинг российскими вертолетами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования пост Telegram-канала "Военный обозреватель" Напомним, что инциденты с участием российских и американских военных в Сирии происходят регулярно.
«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео
Piter.tv08:36
1

МИД Белоруссии провёл переговоры с Италией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в процессе телефонного разговора со итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, заявил готовность к диалогу с зарубежными коллегами по вопросам ситуации в стране, сообщает «РИА Новости».
Мойка7809:51
3

Матч ФНЛ «Спартак-2» - «Краснодар-2» перенесен из-за погодных условий

Матч шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между вторыми командами московского "Спартака" и "Краснодара" перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный Twitter "красно-белых".
РИА Новости08:33

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
191