Lenta.ruAliExpress сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентовAliExpress сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентов, введение ограничительных санкций со стороны США и Евросоюза не повлияют на работу маркетплейса.Lenta.ruКрупнейший банк страны Сбербанк был внесен в американский санкционный список САРТА, что подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, то есть, как заявили в Белом доме, ограничение доступа Сбербанка к операциям в долларах.РБКВторой по размеру банк страны ВТБ попал в санкционный список SDN, что означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы.РБКСанкции против нескольких крупнейших российских банков были введены Великобританией и США 24 февраля в ответ на начало спецоперации в Донбассе.Телеканал 360°Читать далееСвернутьKonkurent.ruKonkurent.ruLife.ruТелеканал 360°Подробнее о событииСанкции здесь не властны. В AliExpress сообщили россиянам важную новостьKonkurent.ru22:20AliExpress будет доступен для россиян, несмотря на введенные против банков России санкцийРБК18:51Самое цитируемоеAliExpress заверил, что санкции не коснутся его работы в РоссииLife.ru20:34Aliexpress продолжит доставку товаров россиянамУкраина.ру20:14«AliExpress Россия» продолжит обслуживать граждан РФ, несмотря на санкцииТелеканал 360°20:03AliExpress сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентовLenta.ru20:18Показать ещёОценить11Поделиться