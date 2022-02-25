Будьте в Плюсе

AliExpress сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентов

AliExpress сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентов, введение ограничительных санкций со стороны США и Евросоюза не повлияют на работу маркетплейса.
Lenta.ru
Крупнейший банк страны Сбербанк был внесен в американский санкционный список САРТА, что подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, то есть, как заявили в Белом доме, ограничение доступа Сбербанка к операциям в долларах.
РБК
Второй по размеру банк страны ВТБ попал в санкционный список SDN, что означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы.
РБК
Санкции против нескольких крупнейших российских банков были введены Великобританией и США 24 февраля в ответ на начало спецоперации в Донбассе.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Санкции здесь не властны. В AliExpress сообщили россиянам важную новость
Konkurent.ru22:20
AliExpress будет доступен для россиян, несмотря на введенные против банков России санкций
РБК18:51
Самое цитируемое
AliExpress заверил, что санкции не коснутся его работы в России
Life.ru20:34
Aliexpress продолжит доставку товаров россиянам
Украина.ру20:14
«AliExpress Россия» продолжит обслуживать граждан РФ, несмотря на санкции
Телеканал 360°20:03
AliExpress сохранит возможность оплачивать товары для российских клиентов
Lenta.ru20:18

Интересное

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что власти ЕС вводят запрет на продажу самолётов в Россию

Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.
RT на русском21:46

В Киеве утром зафиксировали мощные взрывы

В Киеве утром, 25 февраля, были слышны мощные взрывы, в частности, на Позняках, а также в Печерском и Голосеевском районах, сообщает УНИАН.
BFM.ru22:23

Болсонару резко опроверг высказывания своего заместителя по ситуации на Украине

Президент Бразилии Жаир Болсонару резко опроверг высказывания своего заместителя, вице-президента Антониу Гамилтона Моурау, по ситуации на Украине, сообщается в Instagram политика.
Газета.Ru21:57

Погранслужба Украины сообщила о потере контроля над островом Змеиный в Черном море

Украина потеряла контроль над островом Змеиный, относящемся к Одесской области, сообщила украинская госпогранслужба.
Коммерсантъ16:11

Минобороны: выход ВС России к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал

Как уточнил советник главы Крыма Сергея Аксенова, подача воды по Северо-Крымскому каналу начнется, когда насосные станции и гидросооружения будут к этому готовы.
РИА Новостивчера в 12:15

Президент Франции Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы передать просьбу о проведении переговоров.
Lenta.ru21:16

В Белом доме анонсировали саммит НАТО по ситуации вокруг Украины 25 февраля в 17:00 мск

Экстренный саммит НАТО, посвящённый ситуации вокруг Украины, пройдёт в формате видеоконференции 25 февраля в 17:00 мск.
RT на русском22:20

Зеленский подписал указ о создании на Украине ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране ставки верховного главнокомандующего.
Газета.Ru20:55

Директор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товары до 30 процентов

Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.
РИА Новости20:37

Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за атаки на сайты RT

Группа хакеров Anonymous взяла на себя ответственность за атаки на сайты RT. Об этом говорится в заявлении группировки в Twitter.
RT на русском19:22