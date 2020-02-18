Общество

iReactoriReactorAliExpress составил образ типичных жителей российских городов

Специалисты «AliExpress Россия» проанализировали запросы россиян и составили образы типичных жителей городов страны. Анализ 550 миллионов поисковых запросов провели сотрудники компании «AliExpress Россия». Это было сделано для того, чтобы составить собирательный образ жителей российских городов.
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с чего всё началось

Аналитики AliExpress показали типичный облик жителей российских городов

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».
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