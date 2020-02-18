Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».

с чего всё началось

Специалисты «AliExpress Россия» проанализировали запросы россиян и составили образы типичных жителей городов страны. Анализ 550 миллионов поисковых запросов провели сотрудники компании «AliExpress Россия». Это было сделано для того, чтобы составить собирательный образ жителей российских городов.

Здоровье Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Кинешме превысила эпидпорог Эпидемическая обстановка в Кинешме находится на уровне выше эпидпорога на 18,8%. На минувшей неделе численность заболевших гриппом и ОРВИ составила 838 человек (+15,2%), среди которых только 160 человек взрослые.

Происшествия Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Здоровье В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Наука Зеленый чай помогает защититься от рака груди Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.

Общество РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.