Общество
iReactorAliExpress составил образ типичных жителей российских городов
Специалисты «AliExpress Россия» проанализировали запросы россиян и составили образы типичных жителей городов страны. Анализ 550 миллионов поисковых запросов провели сотрудники компании «AliExpress Россия». Это было сделано для того, чтобы составить собирательный образ жителей российских городов.
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с чего всё началось
Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».РБК06:05
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