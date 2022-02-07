Прыжки с трамплина Смешанные командные соревнования 1. Словения — 1001,5 2. Россия — 890,3 3. Канада — 844,6 4. Япония — 836,3 5. Австрия — 818,0 6. Польша — 763,2 Команда олимпийского комитета России продолжает приятно удивлять в Пекине.
Помощник генерального прокурора Украины, имя которого не называется, был избит в Киеве в понедельник, после чего его госпитализировали, правоохранители ищут нападавших и выясняют обстоятельства инцидента, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила ТАСС, что в нижней палате парламента разрабатывается проект нового закона о похоронном деле в России, его планируют внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.