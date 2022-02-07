В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому пенсионеры могут начать получать продуктовые карты на 13 тыс. руб. Благодаря этой мере незащищенные россияне смогут получить помощь в связи с высоким уровнем инфляции в стране.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о концентрации российских войск у границ с Украиной и ответила на подозрения Запада в подготовке к вторжению словами «где им надо, там они и есть, мы у себя дома».
Матч женского хоккейного олимпийского турнира между сборными России и Канады закончился скандалом - североамериканская команда сорвала начало игры, отказавшись выходить на арену без результатов ПЦР-тестов в стане россиянок, а затем заставила соперниц провести большую часть встречи в медицинских масках.