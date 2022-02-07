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AliExpress вложит 6 млрд руб. в фулфилмент-центр в Екатеринбурге

«AliExpress Россия» планирует построить в Екатеринбурге фулфилмент-центр (склад для выполнения заказов дистанционной торговли), сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.
Коммерсантъ
Отмечается, что строительство начато в декабре 2021 года, в настоящий момент закончены земляные работы, погружено четыре тысячи свай (50% от общего объема).
РИА Новости
Мощность фулфилмент-центра составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки.
66.ru
Товары российских продавцов планируется доставлять за один-три дня.
e1.ru

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Около 6 млрд рублей вложат в строительство фулфилмент-центра AliExpress в Екатеринбурге
Интерфакс05:09
В Екатеринбурге началось строительство терминала AliExpress
КП - Екатеринбург04:31
«AliExpress Россия» вложит 6 млрд рублей в строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге
RB.RU03:00
В Екатеринбурге началось строительство терминала AliExpress
ФедералПресс03:16
«AliExpress Россия» вложит 6 млрд рублей в строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге
РИА Новости03:05
В Екатеринбурге началось строительство распределительного центра AliExpress
Октагон.Урал03:24
AliExpress вложит 6 млрд руб. в фулфилмент-центр в Екатеринбурге
Коммерсантъ03:00

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