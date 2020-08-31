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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат». Об этом 31 августа сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
Дождь

AliExpress запустит в России экспресс-доставку продуктов

Дождь01:44
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00
Говорит Москва

AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России

Говорит Москва00:26
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
Эхо Москвы

Компания AliExpress вместе с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов

Эхо Москвы02:37

В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»

Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM02:43
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Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

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TV BRICS01:37
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