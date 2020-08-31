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REGNUM
REGNUM

AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат». Об этом 31 августа сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

РИА Новости04:42
Эхо Москвы

Компания AliExpress вместе с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов

Эхо Москвы02:37
Говорит Москва

AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России

Говорит Москва00:26
ТАСС

РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

ТАСС21:26
РЕН ТВ

AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

РЕН ТВ19:54
Коммерсантъ

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

Коммерсантъ19:17
РБК

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

РБК17:00

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе
TV BRICS01:37
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В России представили десять главных автоновинок осени-2020

Первые два места в рейтинге самых ожидаемых в России авто в 2020 году, по версии издания "За рулем", уверенно заняли продукты автопрома Южной Кореи — "заряженный" тремя рядами сидений большой кроссовер Hyundai Palisade и изящный Hyundai Elantra, получивший обновленный салон, новые черты кузова и вариатор, заменивший шестискоростную автоматическую коробку переключения передач.
NewInform04:01
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Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе о решении уйти в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости04:39
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
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У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

В семействе появился стильный кросс-универсал CC Shooting Brake, который отличается от европейской модели Arteon Shooting Brake увеличенным дорожным просветом, новым обвесом, внутренним оснащением и отсутствием выбора силового агрегата.
ИА Красная Веснавчера в 14:52
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На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
РБК03:46
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
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